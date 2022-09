Bambina scende dal bus e viene travolta da un camioncino della frutta

Scende dal bus e viene travolta da un camioncino della frutta, la caduta nella cunetta 'salva' la vita di una bambina. E' accaduto nel primo pomeriggio di ieri, lungo la Provinciale 26 che porta ad Arpinova. L'incidente è avvenuto davanti ad altri avventori del bus: nel tentativo di evitare l'impatto, il furgoncino ha sterzato bruscamente rovinando nella vicina cunetta insieme alla bambina. La 'cavità' della cunetta ha protetto la malcapitata e ha evitato alla stessa conseguenze più gravi. Sul posto, è stato necessario l'intervento di un'autogru dei vigili del fuoco, che hanno rimosso il mezzo liberando la piccola, i carabinieri per i rilievi del caso, e gli operatori dell'elisoccorso per garantire cure immediate alla bimba ferita. Al momento non sono note le sue condizioni.