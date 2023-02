Incidente stradale a Foggia: Smart si ribalta in via Gramsci, ferita una donna

Incidente stradale, questo pomeriggio, alla periferia sud di Foggia. Per cause ancora in corso di accertamento, una Smart, con a bordo una donna e il proprio cane, si è ribaltata su un fianco, in via Gramsci, all'altezza del campo da baseball.

Il fatto è successo intorno alle 17.30: sul posto, insieme ad una ambulanza del 118 (postazione 'Macchia Gialla'), è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, che hanno liberato la ferita dall'abitacolo del mezzo e affidato la stessa agli operatori sanitari. Al momento non sono note le sue condizioni. I rilievi del caso sono affidati alla polizia locale.