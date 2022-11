Troppe vittime della strada nel Foggiano: "Manca educazione alla guida sicura"

Dura presa di posizione dell'avv. Maura Di Salvia di San Nicandro Garganico, presidente dell'associazione 'Michele Di Salvia', istituita per onorare la memoria del fratello diciannovenne scomparso nel 2000 a causa di un tragico incidente stradale: "Questa giornata non la celebreremo perché si onora il ricordo delle vittime della strada solo quando viene fatto il possibile per ridurre il numero degli incidenti stradali e delle sue vittime. È un quotidiano bollettino quello dell'incidentalità stradale. Troppe vittime in Capitanata: manca educazione alla guida sicura intesa come 'educazione civica'" l'amara constatazione.

Gli appelli fatti dall'organizzazione alle istituzioni preposte sono rimasti inascoltati: "L'incidentalità stradale è una piaga sociale che riguarda la comunità: ogni vittima non è solo un figlio, un genitore, un fratello, un amico che viene strappato via ai suoi affetti ma rappresenta il dolore della società civile. Fino a quando, ognuno nelle proprie competenze, non si adopererà affinché ci sia una costante campagna di educazione stradale e di guida sicura e responsabile, non raggiungeremo l'obiettivo"

L'associazione di volontariato si adopera nel ricordo di Michele e di tutte le vittime della strada, per contribuire a ridurre l'incidentalià. "Ci impegneremo a chiedere l'istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico in materia di sicurezza stradale ed, al Governo, delle progettualità concrete atte a rivolgersi alle giovani generazioni per promuovere comportamenti responsabili alla guida" conclude la presidente Maura Di Salvia.