Postazione da incubo, soccorritori del 118 di Borgo Incoronata isolati e impauriti: "Fate qualcosa"

Ormai non si contano più i tentativi di furto o quelli riusciti, alla postazione del 118 di Borgo Incoronata. Tra questi, il più clamoroso avvenne a gennaio del 2021, quando venne rubata una ambulanza ritrovata poi dai carabinieri (guarda il video).

A settembre dell'anno precedente fu forzato il portone di ingresso ai locali del 118. L'ultimo increscioso evento è avvenuto la notte del 6 febbraio quando è stata tentato il furto dell'auto ad uno dei soccorritori.

La postazione si trova in un luogo completamente isolato che affaccia sulla campagna. Esausti di questa situazione, questa mattina i dipendenti di Sanitaservice si sono recati in azienda per chiedere maggiori tutele. L'amministratore unico Massimo Russo, ha tranquillizzato i dipendenti promettendo un sopralluogo per rendersi conto della reale situazione che si vive sul posto.