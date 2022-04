Vigili del fuoco tutti in via Napoli. Il comandante: "Qui apparecchiature di ultima generazione"

Dopo un rodaggio di circa 10 giorni, per tarare linee e apparecchiature, la struttura entra ufficialmente in funzione: circa 60 le chiamate gestite in un turno di 12 ore, il 40% delle quali relative ad emergenze da gestire sull'intero territorio provinciale

Attivata la nuova sala operativa dei vigili del fuoco, che va a completare il trasferimento dalla caserma di via Fraticelli alla nuova sede di via Napoli. Dopo un rodaggio di circa 10 giorni, per tarare le nuove linee e apparecchiature, la sala operativa entra ufficialmente in funzione: circa 60 le chiamate gestite in un turno di 12 ore, il 40% delle quali relative ad emergenze da gestire sull'intero territorio provinciale.

"Da oggi abbiamo raggiunto un nuovo traguardo", ha spiegato il comandante provinciale Domenico De Pinto. "Dal punto di vista tecnico abbiamo implementato tutte le apparecchiature, passando dall'analogico al digitale; dal punto di vista organizzativo, la sala operativa è il cuore del comando e quindi è opportuno che stia insieme all'altro personale".

Entro il prossimo mese, quindi verrà lasciata la vecchia sede che verrà restituita alla Provincia di Foggia, ente proprietario della struttura. "Inoltre, - conclude De Pinto - siamo già pronti per accogliere il 112, il nuovo numero unico europeo".

