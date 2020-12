"Non fare l'eroe altrimenti andiamo da tua moglie e tua figlia"

Due telefonate a un noto imprenditore taglieggiato nel tentativo di estorcergli del denaro. Queste ed altre le intercettazioni che hanno portato all'arresto di Aldo Checchia, classe '91 e di Domenico La Gatta classe '73, in quanto ritenuti responsabili dei reati di tentata estorsione ed estorsione ai danni di imprenditori e commercianti foggiani.

L'indagine condotta dagli investigatori della polizia di stato, coordinata e diretta dalla procura distrettuale antimafia di Bari con la collaborazione della procura della Repubblica di Foggia, ha permesso non soltanto di individuare in Aldo Checchia l'autore del tentativo di estorsione denunciato da un noto imprenditore foggiano, acclarando il coinvolgimento in quella attività estorsiva anche del boss Trisciuoglio, e di accertare altresì le responsabilità degli indagati con riguardo ad ulteriori episodi estorsivi consumati o anche solo tentati ai danni di numerosi commercianti ed imprenditori foggiani.

In entrambe le telefonate fatte dall'estorsore alla vittima, viene chiesto di preparare i soldi: "Vedi che tieni dieci giorni di tempo, vedi se prepari i soldi. Eh, non fare la parte che non senti, vedi che non ti facciamo neanche azzuppà, prepara i soldi"

Nella seconda conversazione intercettata, quella in cui la vittima chiede di incontrarli, i toni si fanno sempre più accesi: "Vedi che i 10 giorni stanno passando. Hai capito o no, non fare l'eroe, oh non fare l'eroe, non fare l'eroe, perché altrimenti questa volta andiamo a bussare a tua moglie e a tua figlia pure, vedi che devi fare, prepara i soldi, prepara i soldi"