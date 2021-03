"La fiducia non va mai persa". L'appello al vaccino di Nico Forza: "Cosa non darei per uno contro la leucemia"

"Chi ha paura del Covid ed allo stesso tempo ha paura del vaccino, è evidentemente immobile in preda al panico, bloccato tra problema e soluzione. La medicina oggi c'è e si chiama vaccino, qualunque esso sia. A me non consentono di farlo adesso, ma il 6 luglio farò 16 anni e come regalo di compleanno spero di ricevere il vaccino".