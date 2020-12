Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Voilà la 'Casa degli abbracci' di Monte Sant'Angelo: "Così accorciamo le distanze e torniamo a emozionarci"

Nella casa di riposo per anziani San Michele Arcangelo è stata allestita una tenda per consentire agli ospiti di avere un contatto fisico con le persone care, in tutta sicurezza