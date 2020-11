Landella da Barbara D'Urso: "Sì alla Puglia zona rossa". In città i positivi sono 779

"A Pomeriggio Cinque avrei voluto raccontare la difficoltà che sta vivendo in questo momento la nostra città ma i tempi televisivi ristretti non mi hanno consentito di rappresentare la difficile situazione che siamo chiamati a fronteggiare ogni giorno". Così il sindaco di Foggia su Facebook dopo il collegamento con Barbara D'Urso, alla quale ha risposto si alla domanda sulla Puglia zona rossa, sottolineando come siano gli stessi medici a chiederlo. "A Foggia città abbiamo 779 positivi, con un incremento giornaliero di 180 unitá. Al Policlinico Riuniti sono 200 le persone ricoverate, di cui 30 in terapia intensiva. E solo oggi si registrano 16 decessi in provincia di Foggia da Covid-19"