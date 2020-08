Il canale Vallone pulito e in sicurezza. L'assessore Dell'Erba: "Per la salute dei nostri cittadini"

"Questo è un lavoro che dovrebbe fare il Consorzio di Bonifica perché la pulizia e la manutenzione del canale Vallone è competenza del Consorzio, ma nononstate nonostante i nostri ripetuti solleciti, non ci rispondono mai alle nostre istanze". E' quanto afferma l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Apricena nell'annunciare, anche quest'anno, l'attività della pulizia da parte dell'amministrazione comunale:"Anticipiamo costi e servizi per tenerlo pulito, per la salute e l'igiene dei nostri cittadini"

Sulla questione, il 9 giugno scorso il Consorzio di Bonifica della Capitanata, si era già espresso e aveva replicato così al sindaco Antonio Potenza "A noi spetta solo la manutenzione idraulica" (leggi qui).

Dell'Erba ha fatto sapere che cominceranno anche i lavori del ripristino della staccionata, "per metterlo ulteriormente in sicurezza".