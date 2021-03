"Ricordo e gratitudine", la Puglia omaggia le vittime del Covid. Emiliano: "La lotta è ancora in corso"

In occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’Epidemia da Covid 19, oggi 18 marzo, la Regione Puglia ha esposto a mezz’asta le bandiere sulle sedi della Presidenza a Bari, nelle sedi provinciali e a Roma.

“Una giornata - ha detto il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - di ricordo per chi ha perso la vita, di gratitudine per chi l’ha persa aiutando gli altri, e di impegno verso tutti a tutelare la propria vita e quella degli altri attraverso il rigoroso rispetto delle regole. La lotta è in corso e quindi questa commemorazione è un momento di questa durissima battaglia che tutto il mondo sta conducendo”.