Un medico foggiano al G20: Gianmarco Dutti con i leader mondiali nella foto-tributo agli eroi della pandemia

Si è conclusa ieri a Roma, la due giorni di vertice tra i Capi di Stato e di Governo dei 20 Paesi appartenenti al G20. Uno dei momenti più significativi è stata senza dubbio la celeberrima foto di famiglia con al centro il 'padrone di casa', il Premier Mario Draghi, affiancato da tutti i partecipanti al Vertice. Al tradizionale scatto, ha fatto seguito un lungo applauso con il quale i leader hanno accolto l'arrivo di una delegazione di medici, infermieri e operatori del pronto soccorso, tutti giunti in camice e divisa, per affiancarsi a loro per una foto destinata a fare la storia.

Sono gli operatori dell'ospedale Spallanzani di Roma, dove furono scoperti i primi due casi di positività all'infezione da Covid-19, e del presidio Croce Rossa Vaccini di Fiumicino. Una piccola rappresentanza di un 'esercito' di persone che da oltre un anno e mezzo sono impegnate in prima persona a fronteggiare l'emergenza pandemica. Lo scatto accanto ai capi di Stato e di Governo è stato il giusto tributo: "Nella foto di gruppo, non eravamo soli. I dottori e i soccorritori erano con noi. È stata una splendida idea. Siamo consapevoli del servizio che rendono alla società", ha dichiarato - secondo quanto riferito da fonti diplomatiche - la Cancelliera tedesca Angela Merkel, nel corso dei lavori del G20. "La foto giusta. I servizi sanitari sono la priorità per la ripartenza in ogni angolo del mondo", ha scritto su twitter il Ministro della Salute Roberto Speranza.

Quella foto riempie di orgoglio anche la città di Foggia. In mezzo, tra il rappresentante dell'Arabia Saudita e il presidente del Ruanda Paul Kagame, c'era il dott. Gianmarco Dutti, giovanissimo medico ventottenne foggiano, che dopo il diploma conseguito al Liceo 'Marconi' di Foggia, si è laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti all'università La Sapienza di Roma.

Dutti è il vicecoordinatore Uscar allo Spallanzani, e lo scorso anno fu uno dei tanti neolaureati in medicina che si offrì volontario per le Unità speciali di continuità assistenziale regionale (Uscar) della regione Lazio. "Abbiamo studiato per questo, c'era bisogno di noi", aveva detto un anno fa alla giornalista Valeria Costantini in un articolo del Corriere della Sera.