In viale Ofanto le tre panchine di Avis e 'Lanza-Perugini': l'arte come strumento per sensibilizzare alla donazione del sangue

Le tre panchine Avis sono state inaugurate questa mattina alla presenza dell'assessora Mendolicchio, di alcune docenti dell'istituto Lanza-Perugini e dei soci dell'Avis, nell'area verde - tutt'altro che curata - su viale Ofanto angolo con via Nazario Sauro.

Alice Matrella, Ilaria Nardella e Denise Finaldi sono le 3 artiste che hanno rappresentato con un disegno la loro visione del donatore. Un Uomo Ragno, una Wonder Woman e diverse generazioni viste riflesse e cronologicamente al contrario.

L'Avis Foggia e il Liceo Lanza-Perugini insieme per l'iniziativa 'Click day'. A anno dall'inizio del contest, questa mattina sono state inaugurate 3 panchine dipinte con i 3 disegni che hanno vinto il concorso Avis

