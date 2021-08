Temperature elevatissime, emergenza caldo pericolo per gli animali: evitare di portarli in spiaggia nelle ore più calde

Fino a venerdì 13 agosto il nostro territorio sarà interessato da temperature elevatissime. La Lndc Vieste invita la popolazione a mettere in atto azioni responsabili e ad avere alcune accortezze nei confronti degli animali. In questi giorni il territorio sarà fortemente monitorato dai volontari affinché la detenzione degli animali sia nel totale rispetto del loro benessere.

Per i proprietari di greggi, tenere gli animali in stalla e al fresco. Non lasciare animali in auto anche per poco tempo per evitare eventuali colpi di calore o insolazione. Inoltre, è severamente vietato tenere gli animali su verande, terrazze, balconi o a catena, meglio tenerli in casa e se è possibile bagnarli spesso.

E' consigliabile tenere davanti ai portoni apposite ciotole con dell'acqua per volatili e animali da strada, mentre per chi abita in campagna è consigliabile mettere bacinelle d'acqua, possibilmente lontano dalle abitazioni, per dare ristoro anche alla fauna selvatica vista la carenza di pioggia.

Un altro consiglio è evitare di portare gli animali in spiaggia nelle ore più calde ed evitare il più possibile sabbia e asfalto bollente, poiché danneggiano i cuscinetti degli animali. Si ricorda che il cittadino non può prelevare animali dal territorio ma deve limitarsi a rifocillarli e a segnalare alle autorità competenti animali feriti o in difficoltà.

Tutte le forze dell'ordine hanno obbligo di intervenire sulle segnalazioni di animali feriti, maltrattati o in difficoltà, non solo la Polizia Locale, pertanto in caso vi venga risposto che non è loro competenza, viene commessa una omissione d'atti d'ufficio ai sensi della legge 189/04 artt 328 e 40 del Codice Penale.