8 razze di gatti che si comportano come cani

Nello spettro degli amanti degli animali, tendiamo a vedere una netta divisione tra coloro che preferiscono i gatti ai cani. Le persone che preferiscono i felini di solito pensano ai gatti come creature indipendenti, leggermente affettuose che richiedono poca manutenzione, e coloro che preferiscono i cani amano l'energia estroversa e l'attenzione che porta il loro amico peloso. Tuttavia, per gli amanti degli animali che sono interessati a una via di mezzo tra le due specie, vi sono diverse razze di gatti che si comportano come cani.



Spesso, la scelta del proprio animale domestico dice molto sulla personalità di quella persona, ma ironicamente le persone e gli animali domestici non sempre sono all'altezza dei loro stereotipi. Alcuni gatti si comportano più come cani che come gatti; scopriamoli insieme!

Razze di gatti che si comportano come cani

Il presupposto culturale secondo cui i gatti sono animali domestici distanti e privi di affetto rispetto ai cani non è sempre vero. Gli animali, infatti, sviluppano caratteristiche individuali in base al loro ambiente e alle interazioni con le persone.

Esistono alcune razze di gatti che sviluppano una propensione al contatto umano stretto e frequente e, di conseguenza, possiamo considerarle atipiche e più vicine alla loro controparte canina.

1. Abissino



I gatti abissini sono una razza leale e simpatica che ama l'acqua e gioca a riportare i suoi giocattoli preferiti. Questi gatti sono molto socievoli e quindi richiedono più attenzione rispetto alla maggior parte delle altre razze di gatti domestici. Se lasciati isolati per troppo tempo possono diventare depressi, quindi considera la quantità di tempo che puoi permetterti di investire nel tuo amico felino.



Gli abissini rispondono bene all'addestramento al guinzaglio e amano anche seguire i loro proprietari ovunque vadano. Questo li rende una razza eccellente per coloro che amano fare una camminata veloce di tanto in tanto. Un comportamento unico visto con gli abissini è che spesso si arrampicano sui loro proprietari e si appollaiano sui loro corpi per stare in guardia.



2. Ragdoll



I Ragdoll sono una delle razze di gatti più comuni che si comportano come cani. Si sono guadagnati il ​​nome di bambola di pezza per la loro tendenza ad afflosciarsi e a riposare in una posizione piegata, simile a quella di una bambola, quando vengono presi in braccio. Questa è una razza calma e dal temperamento dolce che spesso cerca affetto fisico da parte dei proprietari, proprio come i cani.



I Ragdoll si adattano bene al loro ambiente e vanno d'accordo anche con i bambini e gli altri animali domestici. Tutte queste loro caratteristiche, li rendono una fantastica razza di gatti da interno molto simile ai cani.



4. Angora turco



Se questa razza dovesse essere riassunta in poche parole, sarebbe intelligente, devota e socievole. Gli Angora turchi sono fedeli alle loro famiglie e coglieranno ogni occasione possibile per coinvolgersi in qualunque cosa tu stia facendo.



Gli Angora turchi sono giocosi, dispettosi e determinati, il che li rende adatti per una casa viva con persone attive. Come la maggior parte delle razze di cani, questa razza di gatti adora bambini e adulti, per questo sono un ottimo animale domestico di famiglia.



5. Bombay



Il Bombay è un'altra razza che si comporta come un cane. Sono spesso avvistati nei parchi mentre camminano al guinzaglio con i loro proprietari.



I gatti Bombay vanno molto d'accordo con i cani, amano mostrare e ricevere affetto, e per tale ragione sono perfetti come animali domestici giocosi e interattivi.



6. Maine Coon



Il Maine Coon è una delle razze di gatti domestici più grandi. I maschi pesano tra i 12 e i 18 chili, mentre le femmine pesano tra i 10 e i 14 chili, il che li rende grandi quanto molte razze di cani. Non solo le loro dimensioni sono simili a quelle dei cani, ma lo è anche la loro personalità straordinaria.



I Maine Coon sono leali, amorevoli e giocosi con i loro proprietari. A causa della loro lealtà, rimangono cauti nei confronti degli estranei, il che può essere positivo per la loro sicurezza. Proprio come un cane a pelo lungo, questa razza richiede una spazzolatura regolare per mantenere il pelo spesso libero da nodi.



7. Birmano



Il Birmano è un compagno divertente e giocoso, e ha una natura gentile e un carattere dolce.



I birmani si comportano bene con i bambini e amano ricevere e dare molto affetto. Questa razza è facile da gestire e da curare, e proprio come i cani prestano attenzione ai comandi e possono essere addestrati. Ciò rende il Birmano una razza di gatto ideale anche per gli amanti dei cani.



8. Sphynx



Probabilmente uno dei gatti dall'aspetto più unico della famiglia felina, gli Sphynx sono una razza turbolenta, leale e amorevole. Sono noti per seguire i loro proprietari ovunque o per essere trovati rannicchiati sotto una morbida coperta per ore.



Questi felini hanno una personalità estroversa, sono glabri anche se la maggior parte della loro pelle è ricoperta da un sottile strato di peluria color pesca che gli conferisce una consistenza morbida. Tuttavia, a causa della mancanza di peli, questi gatti sono soggetti a irritazioni cutanee e sbalzi di temperatura. Ciò significa che devi lavarli regolarmente, usare la protezione solare e fornire loro vestiti caldi e morbidi quando fuori fa freddo.



È possibile addestrare il gatto a comportarsi come un cane? Sì, perché i gatti sono creature intelligenti e i loro comportamenti possono essere influenzati con pazienza e addestramento. Molte persone hanno insegnato ai loro gatti come eseguire scherzi, andare a prendere giocattoli e persino ascoltare comandi. Quindi, se cerchi un gatto che somigli a un cane queste sono le razze che ti consigliamo di adottare.

