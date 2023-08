Mario, il cane di quartiere della 167 di Lucera, non c'è più: "Abbiamo perso un amico affettuoso e leale"

È stato il lucerino più lucerino di tutti. Mario, il cane della 167, l’amico peloso di tutti, quello che “persino i gatti lo amavano”. Gli piaceva stare in compagnia e ai Lucerini piaceva lui: “era impossibile non innamorarsi di lui”, ricordano i suoi amici della città federiciana. “Era sempre lì a portare un sorriso sul volto di chiunque lo incontrasse – raccontano – e i suoi occhi luminosi e il suo comportamento giocoso sono diventati un simbolo di felicità e allegria per tutta la città. I bambini lo adoravano, gli anziani lo trovavano rassicurante e i giovani lo vedevano come un compagno di avventure”.

Di lui si sono sempre presi cura tutti, alla 167 di Lucera. E lui ha sempre vegliato sui suoi amici: non c’era giorno che non accompagnasse le mamme a fare la spesa o i più piccoli a scuola, ma anche i più grandicelli nelle scorribande estive in giro per la città e gli adulti nelle passeggiate serali. E sempre “con la sua coda sventolante e la sua esuberante gioia di vivere”. Mario non era un semplice cane di quartiere, era “un membro rispettato e amato della comunità”, era un amico “affettuoso e leale”.

La scorsa notte, “sfiancato dai problemi e dalla sua vecchiaia” (aveva almeno 16 anni, dicono), Mario si è addormentato per sempre, dopo essere ritornato nella sua calda cuccia “sazio d’amore” dopo una intera giornata con i suoi amici umani. E ora manca terribilmente. “La sua presenza costante, il suo amore incondizionato e la sua gioia contagiosa hanno reso il quartiere 167 di Lucera un luogo più caldo e accogliente. E anche se Mario non è più fisicamente presente, il suo spirito vivrà nei cuori di coloro che lo hanno amato e che continueranno a raccontare le sue storie alle generazioni future”.

E allora buon ponte Mario, che “ci hai insegnato tante cose, ma soprattutto che ci vuole poco a stare in pace con tutti”.