Disco Dog: cos'è e come si pratica il nuovo sport da fare con Fido

Il Disco Dog è il frisbee acrobatico con il cane. Un'attività nuova e divertente, ideale per rafforzare il rapporto fra cane e padrone e, perché no, mantenersi in forma.

Disco Dog: origine

L'ideatore del Disco Dog è Alex Stein, che negli anni Settanta mostrò al mondo questa nuova disciplina interrompendo una partita di baseball tra i Dodgers e i Reds.

Per far vedere come giocava a frisbee con il suo cane, Asheley, venne arrestato per invasione di campo ma riuscì nel suo intento, ossia far appassionare un vasto pubblico a un nuovo sport da fare in compagnia del proprio inseparabile amico a 4 zampe.

Stati Uniti, Giappone, Australia e gran parte d’Europa, Italia inclusa, sono stati letteralmente conquistati da questa disciplina.

Come praticare la Disco Dog

Per praticare la Disco Dog occorre un frisbee e il tuo amico a 4 zampe: basta lanciare al proprio cane il frisbee e aspettare che venga preso al volo e restituito. Il divertimento è assicurato e, in più, potrai rafforzare il legame unico con Fido.

Chiunque può praticare questa disciplina, a qualunque età e con qualunque tipo di cane, perché non vi sono limiti ma solo tanti benefici sia nell'intesa con il pet sia a livello fisico, perché la Disco Dog aiuta a migliorare coordinazione ed equilibrio.

Come imparare

Per imparare a giocare puoi seguire i vari tutorial presenti online. La cosa principale è far familiarizzare il cane con il frisbee; come? Lasciandogli annusare e scrutare il nuovo oggetto e, soprattutto, assicurandogli una ricompensa extra, magari uno snack, in modo che inizia ad associare questo accessorio come qualcosa di desiderabile.

Ovviamente, per praticare Disco Dog è consigliabile portare il cane all'aperto, magari in un parco, farlo sedere per poi iniziare a lanciargli il frisbee da molto vicino. A questo punto gli daremo la ricompensa solo quando restituirà il frisbee. Così il cane avrà imparato a riportare il disco e ad aspettare il successivo lancio, e così via.