Arriva il triathlon olimpico sul Gargano: a Vieste l'unica tappa in Puglia

Una nuova esaltante tappa del circuito "powered by" Flipper Triathlon e? stata ufficialmente inserita nel calendario Adriatic Series 2022. Vieste ospitera? il 5 giugno 2022 un triathlon olimpico sulle canoniche distanze di 1.500 metri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 chilometri di corsa.

La "Perla del Gargano" diventa cosi? una delle 7 localita? in cui Adriatic Series fara? tappa in questa stagione, aggiungendosi a San Benedetto, Pesaro, Cupra Marittima, Alba Adriatica, San Mauro Mare e Cervia.

Il cuore dell'evento di Vieste sara? Piazza di Marina Piccola e proprio nell'antistante baia si svolgera? la frazione natatoria.

Il percorso ciclistico si snodera? sulla suggestiva litoranea e sulle colline dell'entroterra, mentre la frazione di corsa permettera? agli atleti di ammirare il suggestivo centro storico e il lungomare sud dominato dal mastodontico Pizzomunno, il monolite in pietra calcarea alto 25 metri.

Dopo qualche anno di pausa e grazie alla fortissima volonta? riscontrata nell'amministrazione locale, Flipper Triathlon riporta dunque il grande triathlon a Vieste per enfatizzare le bellezze del suo territorio.

Le iscrizioni all'Adriatic Series Triathlon Olimpico Vieste apriranno ufficialmente il prossimo 10 marzo, ma per tutti gli amici del circuito c'e? una bellissima sorpresa: aderendo alla speciale promozione per partecipare a tutte le gare, si avra? la possibilita? di avere in omaggio anche la partecipazione al triathlon di Vieste!

“Siamo pronti ad accogliere triatleti da tutta Italia per questo evento con cui vogliamo dare visibilita? alle bellezze della nostra citta?. Per riportare finalmente il triathlon a Vieste - ha dichiarato l’assessore allo Sport, Dario Carlino - ci siamo affidati a dei professionisti e proprio grazie alla Flipper, e al pieno sostegno del nostro Sindaco e di tutta l'amministrazione comunale cittadina, abbiamo gia? programmato questo appuntamento importante anche per i prossimi anni. I percorsi sono davvero unici, faremo vedere le bellezze del nostro centro, il Faro di Sant'Eufemia, Pizzomunno: sara? una grande festa sportiva che ci permettera? di fare toccare con mano a tutti gli atleti che arriveranno il nostro territorio e le nostre tradizioni”.

“Il Gargano era il nostro sogno e si e? finalmente realizzato. L'entusiasmo che abbiamo trovato nell'Amministrazione Comunale di Vieste - ha aggiunto Raffaele Avigliano, presidente Flipper Triathlon - ci stimola e ci spinge ad affrontare questa nuova avventura con ottimismo ed energia positiva. Come sempre, ce la metteremo tutta per non deludere le aspettative ed offrire un'ulteriore occasione per vivere il Triathlon in uno dei posti piu? belli d'Italia. Qualita? e sicurezza saranno sempre il nostro primo obiettivo”.