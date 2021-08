"Benvenuti a Foggia", ma anche no. Già vandalizzato il tabellone luminoso in via Scillitani. Come da segnalazione fotografica di una nostra lettrice, il tabellone - che dovrebbe avvisare gli utenti della strada in caso di eventuali allagamenti del vicino sottopassaggio - è stato già danneggiato da ignoti, che ne hanno colpito lo schermo luminoso.