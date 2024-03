Strada comunale 17 chiusa ai camion: "Colpo di grazia per gli agricoltori"

Gallery



Salve Foggiatoday, proprio venerdì 1 marzo 2024, il Comune ha chiuso l’accesso della strada comunale 17 al traffico e soprattutto ai camion. Si tratta della strada SC17 che va dall’incrocio in prossimità dell’istituto Agrario Grieco sulla Sp 26 Foggia-San Marco in Lamis verso San Severo, a circa 4 km dall’incrocio.

Ciò implica la chiusura delle aziende agricole situate sulla suddetta strada. In questi anni hanno operato veramente in condizioni critiche a causa delle condizioni della SC17, e questo è il colpo di grazia. Per questa strada non è stata mai rivolta una piccola attenzione,