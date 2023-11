Una discarica a cielo aperto in piazza Marconi

Gallery



Salve Foggiatoday, in Piazza Marconi/Vico le Granate c'è una discarica a cielo aperto. Da quando sono stati rimossi cestini in Via Valentini Vista Franco - dopo il rogo che causó anche l’incendio di un armadio Telecom con notevoli disagi all linee telefoniche/internet della zona) - ssistiamo a questo scempio. Oltre ai cartoni delle attività commerciali, sempre più spesso si trovano rifiuti di ogni genere.