L'esempio di Michele e Carmine in via Candelaro: "Speriamo di vedere altri gesti così"

L'iniziativa privata di due comuni cittadini: il sig.Michele, aiutato dal sig. Carmine, ha sistemato nell'aiuola di via Candelaro, incrocio via Napoli, una bellissima palma. "Aspettiamo altri esempi e un po' più di amore per le nostre radici"