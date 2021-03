Al mercato del venerdì senza mascherina

Caro Foggiatoday, ti scrivo per segnalarti una questione molto importante per quanto riguarda la salute pubblica. Venerdì scorso sono stato al mercato settimanale di via Miranda e la scena che ho visto mi è sembrata in evidente contrapposizione alle normative anticovid.

Assembramenti di persone tra cui molti privi di mascherine, c'era chi le portava sotto al mento a mo' di pascmina. Alcuni commercianti ne erano completamente privi.

Allora mi domando a cosa serve chiudere bar, ristoranti, cinema, palestre e piscine per evitare l'aumento dei contagi se poi siamo costretti ad assistere a ben altre scene non in linea con le misure anti-covid?

Bisognerebbe compiere controlli anche in questo senso. Spero che questa mia segnalazione sia di vostro gradimento e che le autorità competenti prendono atto di ciò che succede.