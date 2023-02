Gallery









Buongiorno Foggiatoday, segnalo nuovamente questo degrado in Michele Mastelloni angolo viale Giuseppe di Vittorio, in prossimità di scuole di primo grado, pediatri e farmacie. Mi chiedo una mamma con il passeggino e un invalido con la carrozzella possano transitare in queste condizioni. Allmeno un rattoppo per la circolazione pedonale ....