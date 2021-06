Partiti i lavori sulla Sp 58: 800mila euro per l'arteria sul percorso che collega Manfredonia con San Giovanni Rotondo

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 58 “Manfredonia-Le Matine”, della lunghezza di 13 km, finanziata interamente con fondi di bilancio della Provincia di Foggia, per un importo complessivo di circa 800 mila euro.

Il presidente della Provincia, Nicola Gatta dichiara: “Ho voluto l’inserimento di questo progetto nella programmazione degli interventi viari, poiché la S.P. 58 è un arteria di fondamentale importanza dell’area garganica, che si trova sul percorso che collega il Comune di Manfredonia con San Giovanni Rotondo. Migliaia di autoveicoli, ogni giorno la percorrono trasportando persone e merci, da Manfredonia e dai centri limitrofi a San Giovanni Rotondo, per motivi di lavoro, ma anche per raggiungere il Santuario di San Pio da Pietrelcina e l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Dal Gargano ai Monti Dauni sono tanti gli interventi programmati, certo non potranno interessare tutti i 3000 km di strade provinciali, ma stiamo cercando di dare risposte concrete ai cittadini”.