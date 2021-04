Auto nel mirino, furti e raid continui in via Le Maestre. I residenti sono stufi: "Rubano tutto, non ne possiamo più!"

Spettabile Redazione di Foggia Today,

in via Le Maestre (alle spalle del comune) non se ne può davvero più! Quasi tutti i giorni vengono aperte e depredate le auto per rubare batterie o impianti stereo. Tutto questo accade di notte, in piena 'zona rossa' e col coprifuoco. Servono più controlli e telecamere.