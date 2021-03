Ogni sera giovani assembrati senza mascherine, anche musica ad alto volume e sporcizia: "Vi prego intervenite"

Gentilissima redazione, siamo degli abitanti della zona periferica di Foggia, denominata 'Città Giardino', in questi mesi assistiamo quasi sistematicamente nelle ore serali ad assembramenti di giovani, senza mascherine, che bevono e mangiano in gruppi di almeno una quindicina di elementi, scorrazzano indisturbati con i loro scooter a tutta velocità ed ascoltano musica a tutto volume.

Abbiamo chiamato più volte le forze dell'ordine. La situazione inizia ad essere molto antipatica perché oltre al rischio per l'incolumità di tutti, causato dal non rispetto delle regole che dovrebbero contribuire a contenere il contagio, la mattina successiva troviamo rifiuti di vario genere nel parco più grande, quello al termine di via Donato Menichella.

Chiediamo a voi di diffondere questo appello, a rispettare le misure di contenimento del contagio, alle forze dell'ordine di prendere in considerazione le segnalazioni ricevute ed intervenire tempestivamente ed in maniera incisiva con contravvenzioni se ce ne fossero gli estremi.

Non vorremmo che chiudendo eventualmente il centro storico, viste le ripetute segnalazioni che arrivano a tutte le redazioni, i giovani si riversassero nelle zone periferiche contribuendo a peggiorare la situazione appena descritta.

Grazie, spero vogliate pubblicare questo appello. Cordiali saluti