Venditore ambulante si sfoga: "Mercati all'aperto ma chiusi, attività al chiuso ma aperti"

Salve Foggiatoday, sono un venditore ambulante di San Severo e vi scrivo per far emergere le problematiche che stiamo attraversando.

Siamo stati abbandonati da tutti, veniamo additati come portatori del virus, la prima cosa che sindaci e istituzioni chiudono è il mercato.

Non riesco a spiegarmi il motivo per cui noi, all'aperto siamo costretti a chiudere, mentre i centri commerciali e negozi sono aperti.

Praticamente la zona rossa è stata fatta solo per noi. A San Severo ci sono bar che non rispettano le regole e persone in giro come se nulla fosse.

La cosa che però mi fa più rabbia è che non ci sono controlli a sufficienza, ma invece per noi ambulanti sì.