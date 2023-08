Trattore in piazza a San Marco in Lamis, ma a bordo ci sono gli sposi

I clacson lo avevano annunciato: arrivano gli sposi. A San Marco in Lamis stamattina grande festa per due giovani che hanno deciso di fare 'il grande passo'. Come tradizione – tutta meridionale vuole – a partecipare è stata tutta la cittadina riversatasi in strada per augurare tanta felicità alla coppia. Insomma, tutto nella norma. O quasi.

Con grande sorpresa la gente accorsa in piazza Madonna delle Grazie ha visto arrivare i due giovani a bordo di un mezzo molto speciale: non un’auto d’epoca, ma un ruggente trattore. Un mezzo sì singolare, ma che nulla aveva da invidiare alle classiche automobili utilizzate in questi casi: c’erano, infatti, nastri e palloncini che decoravano un’ampia seduta coperta da un candido drappo. Classica la mise: abito bianco e bouquet per la sposa, vestito scuro per lo sposo.

Ma, quel che conta, è che i novelli sposi erano visibilmente emozionati. Come è giusto che sia in questa situazione. E forse anche un po’ stupiti da tutta quella curiosità che ha suscitato il loro arrivo a cavallo di un trattore. Sì, perché probabilmente per loro è stata una scelta naturale. Lo sposo – da quello che sappiamo – è un imprenditore agricolo e immaginiamo che quello sia uno dei mezzi che utilizza per il lavoro nei campi. Perché se è vero che il matrimonio rinsalda un legame affettivo, allora perché non scegliere come ‘compagno di viaggio’ quello che è a tutti gli effetti il simbolo del legame forte e ancestrale con la propria terra? Il matrimonio perfetto.