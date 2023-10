Makò festeggia i 10 anni con una pizza di beneficenza per la pet therapy di Emmaus

La Nuova Pizzeria Europa, diventata un anno fa Makò, con un nuovo format, celebra i suoi 10 anni con una pizza di beneficenza: l’intero incasso sarà devoluto alla Fattoria Emmaus.

Si festeggia nella pizzeria di via Manerba 6 a Foggia lunedì 16 ottobre, dalle 19. Insieme al proprietario e pizzaiolo Angelo Luprano ci sarà il maestro pizzaiolo partenopeo Errico Porzio, che spopola su TikTok.

La proposta di solidarietà prevede Margherita e bibita al costo di 5 euro. "Le fattorie didattiche di Emmaus sono accreditate come strutture per riabilitazione con animali, asino e cavallo, e hanno ospitato solo nell' ultimo anno oltre 2400 bambini – spiega Angelo Luprano, motivando l’iniziativa - I ragazzi con disabilità fanno terapia con gli animali e, grazie a questo contatto, sviluppano emozioni. Loro vorrebbero utilizzare questi fondi che riusciremo a recuperare il 16 ottobre per implementare questo servizio, rivolto appunto a bambini con disabilità. Saranno presenti nel piazzale antistante Makò anche un cavallo, un asinello di Martina Franca e alcuni cuccioli, direttamente da Fattoria Emmaus. Cerchiamo, attraverso questa iniziativa, in una ricorrenza importante per noi di Pizzeria Makò, di manifestare la necessità di impegnarsi ogni giorno per gli altri e chi ne ha più bisogno - conclude Luprano -, e di sentirsi parte attiva di una comunità, perché basta un po' di impegno per dare il proprio contributo alla nostra città".