Renzo Arbore vuole Monte Sant'Angelo capitale della Cultura: "Gargano tra i posti più belli al mondo"

La candidatura di Monte Sant’Angelo a Capitale italiana della Cultura 2025 è iniziata nel segno di una grandissima emozione, alla presenza di centinaia di persone sedute lungo la scalinata 'Torre dei Giganti'. Così come ha fatto Michele Placido, attore nato ad Ascoli Satriano, anche il foggiano Renzo Arbore ha espresso il desiderio che la città dei due siti Unesco, nel 2025, rappresenti la cultura in Italia. "E' un desiderio straordinario" ha detto il musicista, autore e cantante: "E' un posto magico, è la capitale del Gargano, sceglietemi come porta fortuna per questa importante meta".