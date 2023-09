Il garganico 'Il Cremlino' conquista i giudici di X Factor con la sua "Voglia di Dance anni '90"

Kuorenero colpisce ancora. La casa di produzione discografica foggiana di Gianni Colonna (che aveva già calcato il palco di Sanremo con i Superzoo), ha lanciato nel panorama musicale nazionale un giovane garganico. Si tratta di Fabio D'Errico, in arte Il Cremlino, di Cagnano Varano, che sta facendo parlare di sé sul palco di XFactor, che quest'anno vede nel cast Francesca Michielin, Ambra, Fedez, Morgan e Dargen D'Amico. Il Cremlino è l'ennesimo talento estratto dal cilindro della Kuorenero, dopo gli IWolf, semifinalisti a The Voice 2016 nei team di Raffaella Carrà e Max Pezzali e Anna Renè vincitrice di Area Sanremo 2018 e 2021

Il Cremlino è un progetto di Fabio D'Errico (Voci, chitarra, synth) formato nel 2018. Garganico di nascita, le produzioni sono contaminate sia dai viaggi che dalla quotidianità di paese. Spinto da un forte interesse per l'elettronica e la fotografia analogica, si autocostruisce la quasi totalità della strumentazione utilizzata, riutilizzando a volte anche vecchi apparati ripristinati. Costruisce la prima radio kit all’età di 8 anni: da lì nasce un grande amore nell’elettronica musicale che lo accompagnerà fino ad oggi. Le nottate nel progetto sono spesso accompagnate da luci rosse, camera oscura con la chimica e pellicole fotografiche stampando e sperimentando fotografie: fulcro di stimolo per la composizione musicale del progetto, in parallelo ai viaggi. Nel 2018 si reca agli Abbey Road Studios di Londra e lavora su un inedito con il fonico dei Coldplay, nello stesso anno entrerà nei Rockin’1000 (la rock band più grande al mondo formata da 1000 musicisti provenienti da tutto il mondo) tra i cantanti, suonando prima allo stadio di Firenze e poi allo Stade de France l’anno dopo, a Parigi. Nel 2020 è finalista ad Area Sanremo con l’inedito “Franco Franchi”.

Kuorenero è una realtà attiva dal 2010 che ha come scopo supportare i giovani artisti nel cammino artistico e professionale. E’ una struttura che ha sede a Foggia e ha a disposizione studio di registrazione, video-foto, un ufficio stampa e a breve una struttura di webmarketing.