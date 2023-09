La foggiana Chiara Viscillo in lizza per 'Miss Italia 2023'

A Salsomaggiore Terme ci sarà anche una foggiana a cercare di conquistare il titolo di reginetta di bellezza più prestigioso del Belpaese. Miss Italia 2023, infatti, potrebbe essere lei, Chiara Viscillo.

Ventenne foggiana, capelli lunghi biondo scuro e occhi color ghiaccio, Chiara è una studentessa di biologia e non è proprio una novizia in tema di miss. Già Miss Rossonera 2020, ha cercato in passato di portare a casa lo scettro di più bella d’Italia, andandoci sempre molto vicina.

Il pass per l’edizione 2023 se l’è guadagnato ieri quando, durante la finale regionale pugliese, si è aggiudicata la fascia di ‘Miss Sorriso Puglia 2023’ sotto gli occhi attenti della patron Patrizia Mirigliani che ha voluto essere in prima fila durante le selezioni.

E allora, in bocca al lupo Chiara.