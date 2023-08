Federico Fiorentino torna a casa con la fascia di Mister Italia Fitness 2023

La Capitanata ha fatto il tifo per lui. E alla fine a casa torna con una fascia, anche se non è quella più ambita. Ventidue anni, studente universitario di San Giovanni Rotondo, Federico Fiorentino sul podio dello stadio del Mare di Pescara ci è salito con il titolo di Mister Italia Fitness 2023.

In Abruzzo alla finale del concorso di bellezza di Mister Italia erano in 40 e Federico è arrivato nella rosa degli 8 contendenti al massimo titolo (vinto, per la cronaca, dal milanese Pierluigi Mastropasqua). Sfumata la fascia tricolore, ne ha però messa in tasca un’altra a coronamento della partecipazione al concorso che nel corso degli anni ha lanciato, tra gli altri, alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e della tv come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Vetrone.