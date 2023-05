Coppa del Mondo del Panettone: tra i 10 finalisti c'è Michele Pirro del 'Café Noir'

C'è anche Michele Pirro del 'Café Noir' di San Marco in Lamis tra i dieci pasticceri che parteciperanno alla finalissima italiana della 'Coppa del Mondo del Panettone', così come decretato il 22 aprile scorso a Gustar Pistoia dalla giuria composta da Gianbattista Montanari, esperto lievitista e tecnico-dimostratore Corman? ; Marco Antoniazzi, stella al 'World Pastry Stars' e ?membro Apei; Angelo Musolino, presidente Conpait?; Stefano Bernardeschi Richemont Club?; Anna Giordani, esperta alimentarista specializzata nei ? lievitati?; Franco Antoniazzi, docente di Tecnologie dei prodotti ?dolciari e di Processi della Tecnologia Alimentare ? presso l’Università di Parma?.

Questo l'elenco dei dieci pasticceri che hanno conquistato la finale che si svolgerà a Sigep Rimini nel gennaio 2024: si tratta di Claudio Colombo della omonima pasticceria di Barasso ?in provincia di Varese; di Michele Pirro del Cafè noir di San Marco in Lamis. Di Roberto Moreschi, titolare del 'Roberto Pastry & Bakery' di Chiavenna ?in provincia di Sondrio; di Fabio Gennaro della pasticceria Delizia di Poggio a Caiano in provincia di Prato.

E ancora, approdano in finale Massimiliano Maiorano de 'La Forneria' di Napoli?; Riccardo Tonlorenzi della pasticceria Tonlorenzi; Mirko e Riccardo di Seravezza in provincia di Lucca; Fabio Tucillo della 'Tucillo Bakery' di San Gennaro Vesuviano?; Lorenzo Cristiani della pasticceria Cristiani di Livorno?; Beatrice Volta, titolare di 'C'era una volta' di Quarrata? e Andrea Tedeschi del Pastry Lab di Andrea Tedeschi & C a Bologna?.

La pasticceria di Michele Pirro ha ricevuto molti importanti riconoscimenti per la qualità dei suoi prodotti, perché predilige la continua ricerca ed attenzione del gusto.

È stata la prima classificata per la Miglior Colomba classica in Italia 2023 - categoria Classico-Fipgc (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria). Terza classificata per la Miglior Colomba innovativa d'Italia 2023 con albicocche, lime e fava tonka, categoria Innovativa. E ancora: prima classificata per il miglior panettone cioccolato creativo in Italia 'Mastro Panettone 2022'. Seconda classificata per il miglior panettone al mondo 2022, categoria Classico Fipgc; seconda classificata per il miglior panettone tradizionale in Italia Mastro Panettone 2022. Inoltre, seconda classificata per il panettone al caffè, caramello e cioccolato al Latte, 'Tenzone del Panettone 2021' e quinta classificata per il panettone tradizionale 'Mastro Panettone 2021'.

Anche il Gambero Rosso ha annoverato la colomba classica di Pirro tra le migliori del 2023