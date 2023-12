Dai 146mila abitanti di Foggia alle 148 anime di Celle di San Vito. Cerignola è la più estesa, Monteleone la più alta

Se con 146mila abitanti Foggia è la città più popolosa della Capitanata, Cerignola è seconda solo al capoluogo dauno con poco più di 57mila residenti. Appena sotto i 54mila sul podio si piazza Manfredonia, scende sotto i 50mila San Severo. In quinta posizione sopra i trentamila abitanti c'è Lucera.

Primo dei centri del Promontorio del Gargano, San Giovanni Rotondo è sesta con poco più di 26mila anime, mentre Orta Nova e Torremaggiore si contendono la settima posizione con circa 16.500 residenti. San Nicandro Garganico (13.802 al 1° gennaio 2023), Vieste (13.398), San Marco in Lamis (12.661), Apricena (12.568) e Monte Sant'Angelo (11.354) completano la classifica dei comuni sopra i 10mila abitanti.

Dei comuni sotto i 10mila abitanti si giocano la leadership Vico del Gargano e Carapelle. Il primo comune dei Monti Dauni, dopo la Capitale del Subappennino Lucera, è Troia con circa 7mila residenti. A seguire Cagnano Varano, Lesina, Mattinata, Ascoli Satriano, Stornara, San Paolo di Civitate e Stornarella.

Peschici comanda la classifica dei comuni sotto i cinquemila abitanti. A seguire ci sono Ischitella, Carpino, Serracapriola, Deliceto, Rodi Garganico e Zapponeta.

Non raggiungono la soglia dei 3mila abitanti Bovino, Ordona, Biccari, Candela, Orsara di Puglia, Poggio Imperiale, Pietramontecorvino, Accadia e Castelluccio dei Sauri.

In quarantesima posizione c'è Rignano Garganico a quota 1.818. Tra i comuni che superano quota mille ci sono anche Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Casalvecchio di Puglia, Volturino, Chieuti, Celenza Valfortore, Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, Castelluccio Valmaggiore e Anzano di Puglia.

Dieci comuni non raggiungono la soglia dei 1000 abitanti, ovvero: Roseto Valfortore, Monteleone di Puglia, San Marco La Catola, Alberona, Carlantino, Panni, Motta Montecorvino e Faeto.

A occupare le ultime tre posizioni, con meno di 500 anime, ci sono le Isole Tremiti, Volturara Appula e Celle di San Vito, che con appena 148 abitanti è il Comune più piccolo della Puglia.

Per superficie 593,92 km quadrati, Cerignola è la più estesa. Finanche più di Foggia. Spicca il quinto posto di Ascoli Satriano con 336,67 Km quadrati e San Marco in Lamis con 234,20. Isole Tremiti, Anzano di Puglia e Rodi Garganico, sono le meno estese. Solo 21esima Orta Nova.

Foggia è la città con la più alta densità di popolazione: 287 abitanti per km quadrato. Seguono Carapelle e Rodi Garganico. Appena 7,31 abitanti per Volturara Appula e 8.04 per Celle di San Vito. I Cinque Reali Siti la zona con la densità di abitanti più alta. Anzano di Puglia, con 99 residenti, ha il dato più altro dei comuni dei Monti Dauni.

Monteleone di Puglia è invece il comune più alto con 842 metri d'altitudine, poi Faeto e Panni. Il più alto del Promontorio del Gargano con 796 metri è Monte Sant'Angelo. I più bassi Zapponeta, Manfredonia e Lesina. Ventiquattro in tutto, su 61, i comuni sopra i 500 metri.