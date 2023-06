Chiara Esposito è Miss Mondo Italia. La gioia dei manfredoniani: "Ti aspettiamo qui"

C'è anche un po' di Manfredonia nell'affermazione dell'altroieri a Gallipoli di Chiara Esposito, la ragazza che rappresenterà l'Italia nella competizione 'Miss World'. "Complimenti ed auguri Chiara, che tutti i tuoi sogni nel mondo della danza e dello spettacolo possano realizzarsi. Ti aspettiamo a Manfredonia" il commento del sindaco Gianni Rotice.

"Grazie sindaco di cuore per aver accolto il mio appello personale a costo di importunarla, anzi vorrei cogliere l'occasione non solo per ringraziare parenti e amici, ma tutti i miei concittadini manfredoniani che hanno contribuito a votarla. Manfredonia è da sempre la terra della bellezza in senso lato. Grazie di cuore" il commento sui social della madre Emma Frattarolo.

Venti anni, di Curti, in provincia di Caserta, è alta 175 centimetri. Tifosissima del Napoli, è una ballerina professionista, è diplomata all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Conosce l'inglese, ama la musica, le piacciono le canzoni di Beyonce e Giorgia,