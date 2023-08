‘Aiutaci a crescere, regalaci un libro’: una dedica e un sorriso per i bambini del reparto pediatrico

Fino al 31 agosto, nelle librerie Giunti al Punto di Foggia, nei centri commerciali Mongolfiera e GrandApulia, sarà possibile contribuire all’iniziativa ‘Aiutaci a crescere, regalaci un libro’.

È partita negli store di tutta Italia l’1 agosto. I foggiani potranno scegliere un libro per bambini e lasciare una dedica per donarlo alla Biblioteca Lory Marchese del Policlinico.

I volumi raccolti saranno spediti a settembre all’azienda ospedaliero-universitaria e i doni saranno distribuiti nel reparto pediatrico e alla biblioteca Magna Capitana di Foggia che li raccoglierà per arricchire il patrimonio delle biblioteche nelle scuole comunali di Foggia.

“Un piccolo gesto può fare la differenza per la nostra comunità e soprattutto per i piccoli lettori”, è l’invito dei promotori. Già in tanti hanno scelto di regalare un sorriso e una lettura ai bambini, lasciando le loro emozionanti dediche.