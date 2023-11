La fortuna sorride a un giocatore nel Foggiano: vinti 30mila euro al 10eLotto

La Puglia mette a segno vincite a raffica nell’ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto dello scorso fine settimana. Ben sei festeggiamenti, a partire dal Lotto di venerdì 24 novembre a Ostuni (Brindisi): colpo da 13.750 euro grazie a un terno sulla ruota di Bari, numeri giocati 4, 10 e 22.

A proposito di Bari - riferisce l'agenzia Agimeg - incredibile tripletta in provincia sempre al Lotto di venerdì: a Conversano vinti 11.875 euro con un terno sulla ruota di Bari, ancora i numeri 4, 10 e 22. A Capurso 10.250 euro, anche qui con un terno ma stavolta sulla ruota nazionale e i numeri 8, 73 e 87. Infine, chiude il podio Casamassima con 9.750 euro, altro terno sulla ruota di Bari e i numeri 4, 10 e 75.

Sabato, ancora al Lotto, è Martina Franca in provincia di Taranto a sorridere con 9.750 euro sulla ruota di Bari: terno grazie ai numeri 6, 20 e 68. Infine, ancora sabato ma stavolta al 10eLotto, è San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia a regalare ben 30.000 euro a un giocatore che ha indovinato cinque numeri su cinque in modalità frequente.