Foggia sul tetto d'Italia con Lorenzo, il piccolo genio della Matematica della San Pio X

Di lui ne vanno fieri genitori ed insegnanti. Non solo perché Lorenzo ha vinto il premio nazionale di matematica Kangourou nella categoria pre-ecolier, ma anche perché a scuola è bravo in tutte me materie. Così lo ha descritto la sua insegnante di materie scientifiche, Ilaria Santomarco. "Un concorso che vuole avvicinare i ragazzi alla matematica con un approccio ludico-creativo" - spiega l'insegnante - "attraverso giochi e disegni, i bambini si avvicinano alla materia in modo molto più piacevole". Dello stesso parere anche il dirigente scolastico, Damiano Iocolo, dell'istituto San Pio X, dove Lorenzo frequenta la 3 D, il quale loda sia le qualità del vincitore che degli altri alunni della sua scuola che si sono distinti, anche se non arrivati primi, allo stesso concorso, arrivando tra i primi 100.