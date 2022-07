Ambulatori virtuali a 'Casa Sollievo': al via le televisite, pazienti cronici seguiti a distanza

Al via i primi due 'ambulatori virtuali' a Casa Sollievo della Sofferenza. I pazienti cronici afferenti agli ambiti della Medicina del dolore e delle Malattie infiammatorie croniche intestinali, verranno seguiti attraverso 'televisite' periodiche e ravvicinate, finalizzate a monitorare i relativi percorsi di cura e trattamento. Attraverso la piattaforma, sarà possibile eseguire la visita, condividere i risultati di esami già effettuati e prescrivere nuovi accertamenti.

Si tratta di una nuova modalità di erogazione della prestazione sanitaria alternativa a quella in presenza in ambulatorio e permetterà, al paziente idoneo individuato dal medico specialista, di interagire a distanza con i medici dell’ospedale di San Giovanni Rotondo, il primo a partire in Puglia con le televisite in ambito non cardiologico e in convenzione con il Sistema Sanitario Regionale. Pur essendo limitata alle visite di controllo di pazienti con malattia cronica già diagnosticata - non sarà quindi utilizzabile come prima visita – la televisita darà la possibilità, agli utenti che intraprendono un percorso di cura lungo e strutturato, di effettuare visite e controlli programmati senza spostarsi fisicamente dal proprio domicilio, riducendo tempi, costi e disagi del viaggio verso l’ospedale per loro e per i loro familiari o caregiver. Al momento sono due gli ambulatori virtuali attivati, ma l'obiettivo è quello di attivarne fino a 30 entro il prossimo autunno.

