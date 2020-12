Medici, infermieri e oss in prima linea contro il Covid si vaccinano: "Nostro dovere". 258 dosi nei tre ospedali Asl Fg

Anche negli ospedali di San Severo, Manfredonia e Cerignola, questa mattina ha preso il via la 'Fase 1' della campagna vaccinale anti-covid della Asl di Foggia. 258 in tutto gli operatori sanitari ai quali sono state somministrate le dosi, a cominiciare da coloro che hanno prestato servizio direttamente in prima linea nella lotta al Covid.

Tre mezzi aziendali dotati di strumenti per l’idonea conservazione - oltre ad un sistema di monitoraggio della temperatura - hanno trasferito le dosi di vaccino intorno alle 9.45.

Le operazioni di spacchettamento, posizionamento delle dosi in contenitori a temperatura controllata e trasporto, sono state seguite direttamente dai dirigenti farmacisti della Asl

A Manfredonia il primo a vaccinarsi è stato il primario di Medicina, Serafino Talarico. A seguire Michele Balsamo, medico di medicina interna, la dottoressa del pronto soccorso Michela Brattoli e Giulio Vairo, coordinatore infermieristico del pronto soccorso. Poi è toccato a Carlo Palumbo, medico del pronto soccorso e responsabile della struttura di coordinamento del 118 della Asl di Foggia.