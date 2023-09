Un pugliese su venti soffre di asma: i progressi della ricerca nel trattamento delle malattie allergiche

Venerdì 29 settembre e sabato 30 settembre si terrà presso l’Aula Magna “G. Cipriani” del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia in via Arpi 176 - primo piano - il Congresso 'Recenti progressi in Allergologia ed Immunologia Clinica'. Presidente del Congresso è la Prof.ssa Maria Filomena Caiaffa, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Universitaria di Allergologia del Policlinico di Foggia.

La Segreteria Scientifica è costituita dal Prof. Luigi Macchia e dal Prof. Danilo Di Bona. Le malattie allergiche respiratorie e l’asma costituiscono un problema di sanità pubblica di ormai accertata importanza, a causa della elevata prevalenza e dei costi umani, sociali ed economici che generano. Si calcola che l’asma colpisca un individuo su 20 nella nostra regione.

La ricerca e la pratica clinica hanno compiuto negli ultimi anni rapidi progressi che hanno consentito l’accesso a farmaci sempre più potenti e ben tollerati e l’implementazione di schemi di management sempre più idonei ad assicurare il controllo della malattia. Particolari attenzioni richiede l’allergia ai farmaci, che ha assunto proporzioni di tipo epidemico.

Progressi sono necessari sia dal punto di vista diagnostico che dal punto di vista della gestione di questi casi. Nel corso del Congresso saranno presentati dati riguardanti la desensibilizzazione per farmaci onco-ematologici. Il congresso è destinato a medici specialisti in Allergologia e Immunologia Clinica, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna, Medicina Generale, Pediatria, Dermatologia e Venereologia, Area Interdisciplinare, Biologi, Farmacisti, Infermieri, Fisioterapisti, Dietisti e Tecnici di Laboratorio Biomedico.