Illusi e delusi, dipendenti di Sanitaservice sul piede di guerra: il premio Covid non è mai arrivato

La pazienza di 1400 dipendenti di Sanitaservice, circa 600 del 118, sembrerebbe giunta al termine. Avrebbero dovuto ricevere il premio Covid entro il 31 gennaio, ma ancora oggi, 14 marzo, il premio non è stato ancora accreditato.

Il 30 gennaio, alle segreterie regionali Fp Cgil, Cisl e Uil, era stato comunicato e verbalizzato, che sarebbe stato riconosciuto nel momento in cui la Regione Puglia avrebbe completato gli atti di distribuzione a tutte le 7 sanitaservice pugliesi.

Il 2 marzo, con nuova convocazione, l’A.U. dichiarava che a seguito della richiesta da parte della Regione Puglia, aveva prontamente trasmesso, per il tramite della Asl Fg, l’elenco del personale dipendente suddiviso nelle fasce A, B, C e D, nonché per mansione e servizio di appartenenza, che aveva espletato i turni di lavoro nel periodo dal 15 marzo al 15 maggio 2020. Erano stati inseriti i beneficiari nel rispetto delle linee di indirizzo regionali.

“Orbene, nonostante le intese raggiunte a livello regionale tra le organizzazioni sindacali e la Regione Puglia, nonché la successiva delibera di Giunta regionale che autorizzava il pagamento del premio Covid ai dipendenti della Sanitaservice, fissando anche la data, ovvero il 31 gennaio 2023, tenuto conto che ad oggi si registra l’ennesimo silenzio assordante e l’ennesima violazione degli accordi regionali relativamente a tutto il personale che hanno garantito l’assistenza sanitaria in uno dei momenti più neri per la comunità foggiana”, i sindacalisti Ricucci della Fp Cgil, Perulli della Fp Cisl e Giorgione della Uil Fpl, fanno sapere che il 20 marzo terranno una manifestazione con tutti i lavoratori della Sanitaservice di Foggia presso il palazzo antistante la direzione generale della Asl Fg.