Sei mesi per una visita in Reumatologia: “La direzione del Riuniti trovi una soluzione”

"La situazione potrebbe diventare problematica per i pazienti e credo anche per la struttura sanitari". È il timore palesato dal consigliere regionale Paolo Soccorso Dell'Erba, in merito alla possibilità che l'accorpamento del reparto ospedaliero di Reumatologia del Policlinico Riuniti diventasse definitivo: "Sono sicuro che la direzione degli Ospedali Riuniti sia già impegnata in questi giorni nel trovare una soluzione al problema", ha aggiunto l'esponente dell'opposizione.

Il consigliere regionale di Forza Italia evidenzia le difficoltà per i pazienti del Foggiano, costretti ad attendere anche sei mesi per fare una semplice visita di primo accesso alla Reumatologia del Policlinico di Foggia: “Ho appreso questa mattina da un paziente che per fare una visita in Reumatologia il Cup ha spazi liberi non prima della metà di giugno 2023”.

“Non stiamo parlando – conclude Dell’Erba – di diagnostica radiologica o risonanze, ma di visite a volte ambulatoriali nelle quali la figura del medico è fondamentale. E credo che alla base del problema ci sia proprio la mancanza di personale medico qualificato”.