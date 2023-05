Asma bronchiale, la malattia cronica più diffusa in età pediatrica: colpisce un bambino su dieci

La Struttura di Pediatria Universitaria del Policlinico di Foggia, diretta dal Prof. Angelo Campanozzi, ha aderito alla Giornata mondiale dell’Asma della Global Initiative for Asthma (Gina), organizzata con la collaborazione della Società Italiana di Malattie Respiratorie infantili (Simri) con 'FederAsma e Allergie' e 'asmAllergia BIMBI'.

Durante la giornata del 30 Maggio 2023 le Dottoresse Claudia Baiardi, Anna Calò, Enrica Manca e i medici in formazione specialistica Dottori Domenico Adduce e Francesco Cinardi hanno accolto, visitato i piccoli pazienti, su segnalazione dei pediatri di famiglia. L’asma bronchiale è una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica e rappresenta la malattia cronica più rilevante proprio per la sua diffusione, interessando circa 1 bambino su 10 nei Paesi Occidentali inclusa l’Italia, in cui il 2% di bambini asmatici soffre di asma grave.

Diventa, quindi, fondamentale informare e sensibilizzare le famiglie e i giovani sulla conoscenza di questa patologia per migliorarne il trattamento. INFO: Ambulatorio di Pneumo – Allergologia pediatrica Email: clinicapediatrica@unifg.it