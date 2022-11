Riparte il tour del 'Mammomobile': nuovi screening gratuiti in piazza

Per ogni tappa è stato già stilato un elenco di donne che saranno sottoposte a mammografia. Coloro le quali non avessero ricevuto l'invito, ma hanno una età compresa tra i 50 e i 69 anni, possono recarsi in una delle piazze in cui sosterrà il Mammomobile e prenotare lo screening