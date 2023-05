A Lucera l’azalea della ricerca dell’Airc. La forza delle donne il tema di quest'anno

Torna in Capitanata l’azalea della ricerca dell’Airc. Sabato 13 e domenica 14 maggio a Lucera i volontari della Fondazione per la ricerca sul cancro saranno in piazza Duomo dalle 9.30 alle 13 per dare la possibilità, a chi lo vorrà, di contribuire alla ricerca portando a casa una pianta, magari da regalare alla propria mamma. Infatti il messaggio della campagna di quest’anno è ‘La forza delle donne’, una forza che parte dalla ricerca e arriva alle pazienti, attraverso il sostegno delle persone che se ne prendono cura.

“Sono le nostre testimoni di speranza – spiega Marianna Tremonte, referente di zona dell’Airc - donne che hanno vissuto l’esperienza della malattia e a cui chiediamo di raccontare il loro personale percorso fino alla guarigione, perché entrambe hanno vinto tumori che in passato non davano scampo, ma che adesso possono essere sconfitti grazie alla diagnosi precoce e alla ricerca. Per questo invito tutti a cercare di dare supporto e sostegno sia a chi è colpito dalla malattia e sia ai ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne”.

Nel team di volontari ci sono anche Lucilla Calabria e Roberta Clemente, due lucerine che testimoniano la forza e il coraggio con cui hanno affrontato le rispettive diagnosi e cure. Anche quest’anno, nella mattinata di sabato, al fianco dei volontari ci saranno alcuni alunni dell’Istituto comprensivo ‘Tommasone-Alighieri’ diretto da Francesca Chiechi, a cui, per la prima volta, si aggiungono gli studenti dell’Itet ‘Vittorio Emanuele III’ diretto da Laura Flagella, guidati in questa iniziativa dalla professoressa Francesca Massenzio.