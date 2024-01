Influenza, boom di persone colpite e casi gravi. La dott.ssa Moffa: "Disaffezione ai vaccini uno dei motivi"

La dottoressa Giuseppina Moffa, direttrice del Sisp della Asl Foggia, fa il punto sull'andamento dell'influenza stagionale che ha messo a dura prova la resistenza del sistema sanitario. Migliaia i casi registrati in provincia di Foggia, alcuni con conseguenze gravi. Sono ventuno in tutto gli ospedalizzati nelle strutture sanitarie delle Asl pugliesi.

Il peggio, tuttavia, sembra essere passato. La curva epidemica è in discesa, la fase acuta si è avuta durante le festività natalizie a cavallo tra il 2023 e gli inizi del nuovo anno. La dott.ssa Moffa prova a spiegare i motivi che hanno determinato l'incremento dei casi, a partire dalla "disaffezione ai vaccini", soprattutto per via della mancata percezione del pericolo: "C'è stato un notevole incremento di casi rispetto agli anni precedenti" evidenzia.

Vero è che il vaccino non ha scongiurato il rischio di ammalarsi delle persone che ne avevano fatto ricorso, ma ha certamente evitato il peggio, soprattutto nelle persone anziane e più fragili. Da qui l'appello alla popolazione della dottoressa di Torremaggiore: "Vaccinatevi".