Foggia, diversamente abili scendono in campo al palazzetto Russo: "Per loro fare sport è fantastico"

Nella giornata mondiale per le disabilità, la cooperativa Cammina con noi e il Sorriso Sanità Più hanno organizzato una giornata sportivo-ricreativa al Palazzetto Russo. Tutti ospiti del sorriso del gruppo Telesforo si sono cimentati, in base alle proprie disabilità, in tre discipline: calcetto, basket e bocce. La cooperativa, nata nel 2014, è composta dal presidente Danilo Lamacchia e da Vincenzo, Stefano e Vincenzo Russo